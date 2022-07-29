В честь восьмилетия отель Mriya Resort & SPA готовит для гостей Концерт Кристины Орбакайте и тренировки с Ильей Авербухом

Фото: Mriya Resort & SPA

С 8-14 августа Mriya Resort & SPA* отметит восьмилетие курорта. Гости отеля отправятся в детство и вспомнят свои заветные мечты, которые воплотятся в жизнь на территории курорта. Своими мечтами поделятся известные музыканты, спортсмены и актеры: Дмитрий Дюжев, Илья Авербух, Ирина Слуцкая, Игорь Бутман и Кристина Орбакайте. 12 августа выступит Therr Maitz и Антон Беляев.

Mriya Resort & SPA соберет талантливых людей, которые несмотря ни на что, шли к своей цели и достигли ее. У гостей появится уникальная возможность задать им вопросы на паблик-токах и послушать их историю исполнения заветных желаний. 8 августа гости, которые мечтали о полете в космос, смогут пообщаться на открытой встрече с летчиком-космонавтом, героем России, ставшим самым молодым человеком на борту МКС, Александром Мисуркиным. Многие мечтали в детстве завоевать золотую медаль на Олимпиаде, поэтому известные фигуристы, чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр расскажут про особенности подготовки профессиональных спортсменов. 9 августа состоится встреча и совместная тренировка с Ириной Слуцкой, а 11 августа – с Ильей Авербухом.

Связать свою жизнь с киноиндустрией – одна из самых распространенных и заветных детских мечт. В период празднования дня рождения курорта, гости смогут прикоснуться к миру кино и театра, насладиться перформансами, театрализованными шествиями, спектаклями. 9 августа Дмитрий Дюжев, известный российский актёр, подарит зрителям моноспектакль по самому известному и значительному произведению великого русского поэта А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 13 августа пройдет открытая встреча с российским актёром кино и телевидения Михаилом Башкатовым.

Хедлайнерами мероприятия станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и его Квинтет. За годы существования коллектив участвовал в фестивалях на лучших концертных площадках мира и выступал в самых известных джазовых клубах – Birdland, Smoke, Regattabar и многих других. Своим творчеством гостей курорта порадует Кристина Орбакайте – заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Завершат концертную программу Therr Maitz и Антон Беляев. Каждый концерт группы — уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, который работает с артистами высокого уровня. В 2019-м году Антон Беляев стал ведущим шоу «LAB» о современной музыке, где на равных Беляев и его гости обсуждают события, ведущие к успеху у аудитории, музыкальные предпочтения и профессиональные тонкости.

В Медицинском Центре Mriya Life Centre юные гости курорта, мечтающие о карьере врача, смогут воплотить мечты в реальность и почувствовать себя в роли настоящих докторов с квест-игрой «Страна Здоровья». А в Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute пройдет розыгрыш check-up исследований и online-консультаций, а также открытые лекции врачей.

Шеф-повара Mriya Resort & SPA воплотили самые смелые мечты в гастрономической программе и приглашают погрузиться в атмосферу тематических вечеринок в пиратском и мексиканском стиле, попробовать ужин в японском стиле с 7 курсами блюд, перенестись в Грецию и узнать больше о ее культуре.

Отвлечься, подумать над своими истинными желаниями и мечтами можно во время аудиопроменада «Прогулка воображений», которая проходит по всей территории комплекса от Японского сада до Винного парка. Путешествие состоится в наушниках с погружением в занимательные рассказы и легенды. В повседневной жизни не всегда хватает времени на активный отдых, поэтому на территории курорта гости могут забронировать экскурсии по Крыму, джип-туры, рыбалку на катере Django, туры на каяках.

Юные мечтатели погрузятся в мир детских фантазий в семейном тематическом парке «Дримвуд», где они поучаствуют в мастер-классах, пенных вечеринках, флешмобах, раскрасят настоящую машину.

Полная программа мероприятий доступна на сайте.