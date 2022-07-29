Утром 29 июля в Симферополе горел магазин

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 29 июля, в Симферополе на улице Чехова сгорел магазин.

- Незамедлительно было направлено два отделения 3-й пожарно-спасательной части Симферопольского местного пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию установлено, что горит пристройка к двухэтажному частному дому. Через 40 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метрах, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МЧС по РК.

Причина возгорания устанавливается. По словам очевидцев, опубликовавших видео в соцсетях, пожар произошел около 06.00 часов утра.

Ранее «Комсомолка» писала, что за минувшие полгода пожары в Крыму унесли жизни 47 человек. Чаще всего причиной возгорания становился человеческий фактор.

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