Под Симферополем продолжается ремонт трех автомобильных дорог

Фото: Денис Кратюк/Telegram

В Симферопольском районе на трех участках автомобильных дорог проводится ремонт дорожного полотна, сообщил в своем telegram-канале глава местной администрации Денис Кратюк.

- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчик ремонтирует автомобильную дорогу Симферополь - Украинка, протяженность которой составляет 1,6 километра, - написал Кратюк.

По его словам, на указанном участке рабочие частично заменили основание и провели работы по выравниванию полотна.

Также продолжаются строительно-монтажные работы на автомобильной дороге Солнечное-Чайкино протяженностью 4,5 километра. Кроме того, в настоящее время ведутся работы на автомобильной дороге Симферополь-Николаевка-Чистенькое-Трехпрудное. Завершить ремонт намерены к концу года.

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