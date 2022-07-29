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Политика29 июля 2022 15:35

Сергей Аксенов вошел в пятерку самых результативных глав регионов России за июль 20222

Глава Крыма по итогам месяца получил 63,2% по KPI показателям
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Крыма Сергей Аксенов попал в пятерку рейтинга губернаторов и мэров России по результативности. Эксперты оценивали данные за июль.

Анализировали, в частности, соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, активность ведения страниц в социальных сетях и мессенджерах, индекс цитирования в (СМИ, региональных сообществах и каналах), взаимодействие с населением и прочее.

Так, глава республики по итогам месяца получил 63,2% по KPI показателям.

Лидером рейтинга стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, следом за ним мэр Москвы Сергей Собянин, также топе рейтинга глава Республики Татарстан Рустам Миннинханов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.