В двух микрорайонах Симферополя в течение суток будут перебои с водой

В Симферополе из-за аварии на магистральном трубопроводе больше десятка улиц останутся без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два микрорайона и больше десяка улиц Симферополя в ближайшие сутки будут испытывать проблемы с водой. Как сообщает симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», это связано с аварийными работами на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения по улице Киевской, 152.

- В период с 15 часов 30 июля ориентировочно до 12 часов 31 июля возможно понижение давления, перебои либо полное отсутствие водоснабжения, - сообщили на предприятии.

Перебои с водой будут испытывать жители:

- микрорайона Москольцо (ул. Киевская от ДКП до ТЦ «Ашан», ул. Ростовская, ул. Никанорова, Л. Чайкиной, ул. Гагарина, ул. Железнодорожная),

- микрорайона Красная горка (ул. Кечкеметская (частично), ул. Хабаровская, Полюсная, ул. Стрелковая, ул. Донская, ул. Чонгарская, ул. Молодых Подпольщиков), а также прилегающие улицы и переулки,

- поселки Давыдовка и Молодёжное - 2, 3, 4, 5.

Предприятие рекомендует жителям иметь запас питьевой воды.

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