Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова пошла в рост

В медицинские учреждения крыма вернули аниковидные меры. Фото: Архив "КП"

Количество заболевших коронавирусом в Крыму снова растет. По информации министерства здравоохранения республики за минувшие сутки вирус подтвердился сразу у 85 человек. При этом еще в начале июля число заболевших за сутки не превышало 25-26 человек.

На больничные койки с коронавирусом попали 18 человек. Летальных исходов медики не зафиксировали.

На днях министерство здравоохранения республики вернуло противоэпидемический режим в больницы и поликлиники Крыма. Из-за распространения коронавируса на входе в медицинские учреждения пациентам снова должны измерять температуру, разделять потоки больных и напоминать о необходимости соблюдать масочный режим.

Напоним, масочный режим в Крыму отменили с 6 июня. С тех пор мера носит рекомендательный, а не обязательный характер.

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