В Симферополе не смогли спасти мужчину, которому стало плохо за рулем

Мужчине стало плохо за рулем. Фото: incident_crimea/VK

На улице Севастопольской в Симфepoполе мужчине стало плoxo за рулём. По информации очевидцев, прохожие пытались оказать ему помощь - откинули сидение и уложили водителя в салоне, смочили лицо водой. Однако мужчина умер до приезда «скорой».

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Минздрава республики, медики прибыли на место через шесть минут, однако мужчина был уже без признаков жизни.

- По прибытию бригадой скорой медицинской помощи констатирована биологическая смерть пациента, - сообщили в Минздраве.

Напомним, в начале июля в Феодосии на набережной скончался мужчина, которому стало плохо с сердцем. Из-за шлагбаума к пациенту вовремя не смогла подъехать бригада «скорой помощи».

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