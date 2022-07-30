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Общество30 июля 2022 10:25

Сотруднику московского театра Надежды Бабкиной присвоили звание заслуженного работника культуры Крыма

Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Министерство культуры Крыма отметило наградой сотрудника театра Надежды Бабкиной

Министерство культуры Крыма отметило наградой сотрудника театра Надежды Бабкиной

Фото: Юлия МАРКИНА

Заместителю директора по информационному развитию московского академического театра «Русская песня», который возглавляет певица Надежда Бабкина, присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым». Об этом у себя в telegram написала сама артистка. Также, по ее словам, министр культуры республики Татьяна Манежина вручила замдиректора театра Сергею Рябову награду за значительный личный вклад за развитие культурных отношений между Москвой и Крымом.

- Дорогие друзья, с большой радостью и гордостью мы делимся с вами замечательным событием! Министром культуры Республики Крым Манежиной Татьяной Анатольевной вручена награда за значительный личный вклад, высокий профессионализм и развитие культурных отношений между городом Москвой и Республикой Крым заместителю директора по информационному развитию ГБУ МГАТ «Русская песня» Рябову Сергею Михайловичу и присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым»,- написала Бабкина.

Напомним, 25 июня Надежда Бабкина привезла в Крым фестиваль-марафон «Песни России». В течение недели выступления проходили в разных уголках Крыма. В фестивале принимали участие музыкальные коллективы из разных городов страны. Сама Надежда Бабкина кроме концертов, давала мастер-классы для работников культуры полуострова.

Кстати, певица до сих пор отдыхает в Крыму. Недавно она побывала на концерте Филиппа Киркорова в Ялте, перед этим посетила юбилейный концерт Григория Лепса.

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