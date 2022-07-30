Сотруднику московского театра Надежды Бабкиной присвоили звание заслуженного работника культуры Крыма

Министерство культуры Крыма отметило наградой сотрудника театра Надежды Бабкиной Фото: Юлия МАРКИНА

Заместителю директора по информационному развитию московского академического театра «Русская песня», который возглавляет певица Надежда Бабкина, присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым». Об этом у себя в telegram написала сама артистка. Также, по ее словам, министр культуры республики Татьяна Манежина вручила замдиректора театра Сергею Рябову награду за значительный личный вклад за развитие культурных отношений между Москвой и Крымом.

- Дорогие друзья, с большой радостью и гордостью мы делимся с вами замечательным событием! Министром культуры Республики Крым Манежиной Татьяной Анатольевной вручена награда за значительный личный вклад, высокий профессионализм и развитие культурных отношений между городом Москвой и Республикой Крым заместителю директора по информационному развитию ГБУ МГАТ «Русская песня» Рябову Сергею Михайловичу и присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым»,- написала Бабкина.

Напомним, 25 июня Надежда Бабкина привезла в Крым фестиваль-марафон «Песни России». В течение недели выступления проходили в разных уголках Крыма. В фестивале принимали участие музыкальные коллективы из разных городов страны. Сама Надежда Бабкина кроме концертов, давала мастер-классы для работников культуры полуострова.

Кстати, певица до сих пор отдыхает в Крыму. Недавно она побывала на концерте Филиппа Киркорова в Ялте, перед этим посетила юбилейный концерт Григория Лепса.

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