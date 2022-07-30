Жительница Севастополя лишилась 50 тысяч рублей после установки неизвестного приложения на телефон

Неизвестный представился сотрудником банка и предложил защитить сбережения с помощью мобильного приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летняя жительница Севастополя лишилась 50 тысяч рублей после установки неизвестного мобильного приложения. Как сообщили в УМВД по Севастополю, женщине на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он предложил защитить банковский счет с помощью специального приложения, которое на самом деле давало удаленный доступ к ее телефону.

- Женщина выполнила все инструкции дистанционного злоумышленника и с её банковского счёта моментально были списаны все деньги – 50 тысяч рублей, - сообщили в полиции Севастополя.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В связи с этим полиция в очередной раз напоминает, что звонки о якобы возникших проблемах с банковским счётом поступают только от мошенников, независимо от того, кем они представляются и какими неприятностями угрожают. В таком случае нужно прекратить разговор и уточнить информацию по сбережениям в банке.

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