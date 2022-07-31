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Происшествия31 июля 2022 6:32

Маломощное взрывное устройство сработало рядом со штабом ЧФ в Севастополе

Пострадали пять человек
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Напомним, штаб ЧФ в Севастополе утром 31 июля был атакован украинским беспилотником, ранены пять человек. Погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь.

- В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек, - говорится в сообщении.

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