Маломощное взрывное устройство сработало рядом со штабом ЧФ в Севастополе

Фото: Михаил Развожаев/Telegram
Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Напомним, штаб ЧФ в Севастополе утром 31 июля был атакован украинским беспилотником, ранены пять человек. Погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь.
- В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек, - говорится в сообщении.
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