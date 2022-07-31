Маломощное взрывное устройство сработало рядом со штабом ЧФ в Севастополе

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Напомним, штаб ЧФ в Севастополе утром 31 июля был атакован украинским беспилотником, ранены пять человек. Погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь.

- В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50