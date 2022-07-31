Переносить праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота в Севастополе не будут

Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе не будут переносить Фото: Анастасия ЖУКОВА

Переносить празднование Дня Военно-морского флота после нападения на штаб ЧФ в Севастополе не будут. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Смысла переносить праздник нет. Все, кто планировал отметить его в Севастополе, бесспорно, это сделают. Единственное, не будет массовых мероприятий. Переноса официального празднования не предполагается. Черноморский флот и компетентные органы заняты необходимой работой, - заявил Развожаев.

Напомним, 31 июля штаб ЧФ в Севастополе был атакован украинским беспилотником, ранены шесть человек. Погибших нет. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

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