В Крыму прошел матч памяти спортивного журналиста Гарринальда Немировского

Фото: "Крым 24"

На стадионе «КТ-Арена» в Аграрном 30 июля прошел матч памяти легендарного спортивного журналиста Гарринальда Немировского.

Как передает «Крым 24», на поле вышли ветераны «Таврии» и сборная представителей СМИ. Матч завершился со счетом 11:4 в пользу сборной ветеранов «Таврии».

Гарринальд Немировский (12.10.1935 – 29.07.2021) - легенда крымской спортивной журналистики, судья всесоюзной и международной категорий и МС СССР по велоспорту. Долгие годы работал на крымском телевидении, а в 1980 году вел репортажи на всю страну с Олимпиады в Москве. Публиковался в ведущих советских спортивных изданиях. Для многих поколений футбольных болельщиков Гарринальд Михайлович был голосом симферопольского стадиона «Локомотив». Автор уникального издания «Таврия»: моя радость и боль».

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