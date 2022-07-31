В Крыму 31 июля выявили 92 случая новой коронавирусной инфекции

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым 31 июля выявлено 92 случая новой коронавирусной инфекции, 185 282 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 39 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 350 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 36 человек, выздоровевших за весь период - 177 765, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19, 85 651 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 73 пациента, из них 39 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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