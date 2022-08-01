Погода на 1 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: пройдут кратковременные дожди

В Севастополе воздух прогреется до плюс 29-31 градусов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+29°, юго-западный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Евпатории +24…+30°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +24…+27 °, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+29°, восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +24…+26°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Облачно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +23…+30°, скорость северо-восточного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +23 …+29°, скорость юго-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+25°.

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