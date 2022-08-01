За минувшие сутки число заразившихся COVID-19 в Крыму перевалило за 100

В Крыму вновь растет суточный прирост заболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В первый день августа количество заразившихся коронавирусом в Крыму перевалило за сотню - за минувшие сутки в республике выявлено 108 новых заболевших, с начала пандемии - 185 390. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 33 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 383 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 86 человек, выздоровевших за весь период - 177 851, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 43 новых случая заболевания COVID-19, 85 694 человека - с начала пандемии. Такие данные приведены на портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находятся 72 пациента, из них 46 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Напомним, не так давно Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. Из-за нового роста числа заболевших на входе в медицинские учреждения пациентам вновь начнут измерять температуру, будут разделять потоки больных и напоминать о необходимости соблюдать масочный режим.

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