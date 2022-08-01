В Ялте до конца года намерены запустить около 30 станций мобильной связи

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте в этом году планируется запустить около 30 базовых станций мобильной связи, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

- В регионе продолжается работа по улучшению мобильной связи - оператор «К-телеком» устанавливает новые базовые станции. В планах до 2023 года запустить еще около 30 базовых станций. Традиционно через соцсети принимаю обращения тех, кто еще испытывает сложности со связью - оператор продолжит отработку «проблемных» адресов, - сообщила градоначальница.

Ранее КП-Крым писала, что мобильная связь и интернет появятся еще в 12 небольших поселках Крыма. Это позволит устранить «цифровое неравенство» на полуострове.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50