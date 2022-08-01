Где в Симферополе не будет воды 1 августа

Воды по указанным адресам Фото: Мария ЛЕНЦ

На некоторых улицах Симферополя 1 августа не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с ремонтными работами на сетях.

Так, до 09.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Гавена, улица Новороссийская, улица Очаковская, улица Батумская, а также прилегающие улицы и переулки.

Также в городе до 17.00 краны будут сухими на улицах Лунная, Земляничная, Глинная, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 20.00 воды не будет по таким адресам: улица З. Рухадзе, улица Б. Хохлова, улица Л. Шевцовой, улица О. Кошевого, улица Туркенича, улица У. Громовой, улица Мотросова, улица И. Голубца, улица Доцуна, а также прилегающие улицы и переулки.

Напомним также, что с вечера 1 августа десятки улиц Симферополя останутся без воды. Запланированы ремонтные работы.

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