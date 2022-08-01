Суд вынес приговор жителю Керчи, сбившему насмерть мать семерых детей

Мужчина уже привлекался ранее к ответственности за вождение в нетрезвом виде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Керченский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который насмерть сбил многодетную мать. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в Керчи в октябре прошлого года. Пьяный крымчанин, находясь за рулем «Nissan Almero», превысил скорость и насмерть сбил 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре».

У женщины остались семеро детей, пятеро из корох несовершеннолетние. Уточняется, что ранее мужчина привлекался к ответственность за вождение в пьяном виде.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. С подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 3,8 млн рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за жестокое избиение подростка крымчанина осудили на три с половиной года колонии. Также его лиши на три года водительских прав.

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