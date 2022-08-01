Август ознаменует свой приход на Крымский полуостров грозовыми ливнями

На Крым местами могут обрушиться грозовые дожди 1 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 1 августа в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

- 1 августа в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем крупный град, - сообщили в пресс-службе ГСУ МЧС по Республике Крым.

В Симферополе в понедельник переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 30-32 градуса.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе не будет воды 1 августа. На водных сетях проводятся ремонтные работы.

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