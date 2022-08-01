Ежегодная школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 4 сентября

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открылась ежегодная школьная ярмарка, сообщил Сергей Ечмаков - заместитель директора МУП «Метроград».

Несколько десятков торговых точек расположены на набережной Салгира в районе музучилища имени Чайковского. Они будут работать до 4 сентября с 06.00 до 16.00 ежедневно.

- На ярмарке в основном представлены товары, которые необходимы школьникам и их родителям. Мы исходим из того принципа, что, прежде всего, должны стоять крымские производители, - сообщил Ечмаков.

По его словам, на ярмарке крымчане могут получить из первых рук товар по более низкой цене, чем в магазине. Кроме того, производители предоставляют покупателям возможность делать заказ на более предпочтительные товары.

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