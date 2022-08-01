Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Крымские аграрии намолотили два миллиона тонн зерновых, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Уборочная кампания на данном этапе подходит к концу.

- Это достойный результат, превышающий показатели прошлого года. На сегодняшний день обмолочено 558 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено около 2100 тыс. тонн, - сообщил он.

Наибольшая урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе - порядка 46 ц/га, в Раздольненском - более 43 ц/га, Красноперекопском - свыше 41 ц/га.

Глава республики также вручил благодарственные письма сотрудникам сельскохозяйственного предприятия «ПЗ Крымский», выразив признательность за слаженную работу и вклад в обеспечение продовольственной безопасности Крыма.

Ранее «КП»-Крым писала, что фрукты и овощи в Крыму упали в цене на 40%. Стоимость борщевого набора в республике на 30% ниже, чем в среднем по ЮФО.

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