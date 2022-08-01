В этом году на отдых детей из Симферополя выделено 58 миллионов рублей

В этом году из муниципального бюджета на отдых симферопольских детей было выделено более 58 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На отдых симферопольских детей в этом году из бюджета города выделено 58 миллионов 416 тысяч рублей, сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма Анатолий Голубица.

- По состоянию на 1 января общая численность детей в городе Симферополе в возрасте от 7 до 17 лет составила 42 538 тысяч, из них льготной категории - порядка 29 777 тысяч, - сообщил Голубица.

По состоянию на 1 августа специалистами управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя принято порядка 7 031 заявления от родителей для включения в банк данных детей льготных категорий для направления в детские оздоровительные учреждения. В период с января по август этого года в учреждения отдыха и оздоровления направлены 23 908 детей.

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