Штормовое предупреждение действует в Крыму 1 августа в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первую неделю августа в Крыму ожидается до +35 градусов тепла, в то же время местами могут пройти дожди.

- На следующей неделе фон атмосферного давления начнет понижаться. Местами возможны кратковременные летние дожди не повсеместного характера. В ночные часы посвежеет до +15…20 градусов, а днем на старте недели ожидается +30…35, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Завтра, 2 августа, воздух прогреется до +27…32 градусов, в среду и четверг - до +31. На выходных ночью столбик термометра покажет +18…23, днем +29…34.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидаются грозовые ливни с градом.

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