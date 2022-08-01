Фото: ГКУ РК "Крым-Спас"

В Евпатории спасли подростка, нога которого которого застряла в карусели.

Как пишет КИА со ссылкой на ГКУ РК «Крым-Спас», инцидент произошел вечером в минувшую субботу. 15-летний парень коротал время на детской площадке, сидя на карусели, когда его ступня оказалась зажата в проеме между каруселью и пандусом.

Фото: ГКУ РК "Крым-Спас"

- Очевидцы пытались самостоятельно извлечь ногу, но безрезультатно. Сотрудники «Крым-Спас», с использованием комбинированных ручных ножниц аккуратно деблокировали зажатую конечность. Затем транспортировали пострадавшего, 2007 года рождения в автомобиль скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

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