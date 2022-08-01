В Крым с визитом прибыл чешский общественный деятель Ярослав Доубраву

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В Крым прибыл общественный деятель Ярослав Доубраву, который известен своей многолетней поддержкой России и инициативами по налаживанию дружественных и партнерских отношений. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Совместно с господином Доубравой обсудили вопросы взаимодействия в рамках культурного обмена между нашими народами, подняли тему бизнес-отношений в свете последних событий, рассмотрели другие возможности для сотрудничества, - написал глава республики в своем telegram-канале, отметив, что крымчане всегда открыты для диалога, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Аксенова, подобные встречи с друзьями республики, которые не боятся публично высказывать свою поддержку крымчанам и всем жителям России, напрямую влияют на то, как жители других стран воспринимают события на территории полуострова.

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