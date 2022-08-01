В Керчи начали благоустроить дворы, пострадавшие от прошлогодних потопов

Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В Керчи приступили к благоустройству дворов, пострадавших при потопах в 2021 году. Всего намерены восстановить 24 дворовые территории.

- В большом дворе, объединяющем МКД по ул. Маршала Еременко, 43, ул. Юных Ленинцев, 8, 10, ул. Кирова, 31, 33, 35, ул. Гудованцева, 3, рабочие снимают остатки дорожного покрытия на внутридворовых проездах, демонтируют старый бордюрный камень, устанавливают новые бордюры, - цитирует Крымская газета главу местной администрации Святослава Брусакова.

Также, по его словам, на улице Еременко, 43 строители заканчивают приводить в порядок фасад дома. Кроме того, строительно-монтажные работы начаты и на придомовой территории на улице Самойленко, 11.

Ранее сообщалось, что d Керчи за 10,4 миллиона рублей благоустроят территорию памятника погибшим во время трагедии в политехе. Все работы должны завершиться в этом году.

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