Погода на 2 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Морская вода у берегов Севастополя прогрелась до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 10-15 м/с. Днем тепло до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+28°, юго-западный ветер 1-8 м/с. Переменная облачность, гроза.

В Евпатории +22…27°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+27 °, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +22 …+27°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +20…+30°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +21 …+27°, скорость западного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+25°.

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