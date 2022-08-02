В Крыму 6 пропавших в июле нашли мертвыми

Поиски тех, кого не нашли, продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым подвели итоги работы за июль и сообщили, что 6 человек были найдены погибшими, среди которых и 16-летний подросток с татуировкой в виде ножа.

Всего поисковики отработали 73 заявки, из которых 8 не подтвердилось. Волонтерам удалось найти живыми 53 пропавших. Пока неизвестно месторасположение 5 граждан, которых близкие потеряли из поля зрения.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что вся работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции.

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