Ялта попала в топ-10 городов с самыми толерантными владельцами жилья

Ялта очень приветливая и гостеприимная. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский курорт занял вторую строчку в рейтинге самых толерантных владельцев жилья, которые с пониманием относятся ко всем людям и не дискриминируют по половому признаку.

По мнению экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru очень спокойно и терпимо воспринимают чужие традиции, правила и нормы поведения отельеры в Питере. На втором месте - Ялта, которую еще называют городом счастья, третье у Нижнего Тагила.

И так, топ-10 городов с самыми толерантными владельцами жилья (в процентах от принявших в опросе):

- Санкт-Петербург, 31

- Ялта, 13

- Нижний Тагил, 11

- Тамбов, 11

- Калининград, 10

- Сочи, 10

- Челябинск, 7

- Воронеж, 3

- Владивосток, 2

- Новосибирск, 2

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