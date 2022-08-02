Ялта попала в топ-10 городов с самыми толерантными владельцами жилья

Ялта очень приветливая и гостеприимная.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт занял вторую строчку в рейтинге самых толерантных владельцев жилья, которые с пониманием относятся ко всем людям и не дискриминируют по половому признаку.
По мнению экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru очень спокойно и терпимо воспринимают чужие традиции, правила и нормы поведения отельеры в Питере. На втором месте - Ялта, которую еще называют городом счастья, третье у Нижнего Тагила.
И так, топ-10 городов с самыми толерантными владельцами жилья (в процентах от принявших в опросе):
- Санкт-Петербург, 31
- Ялта, 13
- Нижний Тагил, 11
- Тамбов, 11
- Калининград, 10
- Сочи, 10
- Челябинск, 7
- Воронеж, 3
- Владивосток, 2
- Новосибирск, 2
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