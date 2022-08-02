Глава Крыма поздравил «крылатую пехоту» с Днем Воздушно-десантных войск

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил воинов-десантников, ветеранов ВДВ и всех, кто служил в «крылатой пехоте», с Днем Воздушно-десантных войск.

- Стойкость и мужество, отвага и целеустремленность - основные качества тех, кто выполняет свой воинский долг под девизом «Никто, кроме нас». История Воздушно-десантных войск овеяна славой. Молодые воины-десантники, стоящие на защите Родины, сохраняют традиции, надежно обеспечивают безопасность страны и регионов, - написал глава республики в своем telegram-канале.

Он также пожелал всем, кто служит или служил в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов.

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