В Севастополе впервые прошел фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты

Фото: скриншот из видео/Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты «Крылья мира», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- К нам приехали двенадцать спортсменов из России, Испании, Бразилии, Чехии, Польши, Колумбии и других стран. Спортсмены совершали прыжки с установленной 27-метровой вышки, набирая скорость до 95км/ч, - написал он в своем telegram-канале.

Первые три места в этот раз заняли Михаил Навратил из Чехии, Мигель Гарсиа из Колумбии и Карлос Гимено из Испании. Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли пятое и девятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что симферополец завоевал две золотые медали на первенстве России по легкой атлетике. Молодой человек стал лучшим на дистанциях 100 и 200 метров.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50