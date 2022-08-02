Во второй половине дня на Крым обрушатся грозовые ливни с градом

2 августа в Крыму местами ожидаются грозовые ливни с градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму 2 августа продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня на полуострове местами ожидаются грозовые ливни с градом и сильный ветер.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня и до конца суток 2 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

В МЧС напомнили, что во время непогоды стоит соблюдать меры предосторожности: не находиться под деревьями, слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами, линиями электропередач, не парковать подд ними автомобили. Также стоит воздержаться от дальних поездок.

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