Чиновник из Керчи попался на взятке в 240 тысяч рублей за «покровительство»

Чиновник из Керчи попался на взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил к условному сроку экс-начальника производственно-сметного отдела управления единого заказчика местной керченской администрации за взятку.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым, два года назад администрация города заключила контракты на благоустройство общественных территорий.

- Являясь руководителем подразделения местной администрации, он получил от представителя подрядной организации взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей за общее покровительство, своевременное принятие работ по контрактам и их оплату, - говорится в сообщении.

В качестве наказания нарушитель получил один год и шесть месяцев лишения свободы условно, также ему придется выплатить штраф. Кроме того, он лишен права занимать определенные должность сроком на один год.

Напомним, ранее суд вынес приговор экс-сотруднику госстройнадзора Крыма за взятку в 12 миллионов рублей. Начальник осужденного вместе с подельниками организовал преступную группу и вымогал взятку у компании, которая строила ЖК в Евпатории. При получении первой части денег их задержали. Одного из участников этой группы осудили еще в прошлом году, дела других находятся на рассмотрении суда.

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