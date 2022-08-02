Многодетные семьи в Крыму могут получить 3,5 тысячи рублей компенсации за школьную форму

Многодетные семьи смогут получить 3,5 тысячи рублей на каждого ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крымские семьи с 1 августа этого года могут претендовать на получение 3,5 тысячи рублей на каждого ребенка в качестве компенсации за приобретение школьной формы. Об этом сообщается на официальном портале крымского правительства .

- Выплата денежной компенсации на приобретение школьной формы осуществляется в размере понесенных затрат, но не более 30% величины прожиточного минимума для детей, установленного Совмином РК на предыдущий финансовый год, - говорится в сообщении.

Для получения компенсации необходимы:

- информация о доходах семьи за последние три месяца;

- чеки, подтверждающие приобретение школьной формы;

- справка с места учебы детей от 18 до 23 лет;

- реквизиты банковской карты.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в органах социальной защиты населения по месту жительства или в офисах «Мои документы» до 1 ноября 2022 года.

Подобную финансовую помощь могут получить только те многодетные семьи, в которых доход меньше 27 002 рублей (двух прожиточных минимумов).

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