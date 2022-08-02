Симферопольский борец Эдем Пайзиев стал победителем международных соревнований

Фото: Крымская газета

Симферополец Эдем Пайзиев стал победителем Международных соревнований по спортивной борьбе (U-15), которые в рамках VII Международных спортивных игр «Дети Азии» проходят во Владивостоке.

Как пишет Крымская газета, воспитанник симферопольского ГБУ РК «СШ № 3» и спортклуба «Фрегат» отличился в весовой категории до 35 килограмм в турнире борцов-классиков. В соревнованиях приняли участие десять команд: сборные Москвы, Приморского края, Татарстана, Якутии, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, Узбекистана и Туркмении. Эдем Пайзиев, представлявший первый состав Приморского края, во всех четырех схватках одержал досрочные победы.

В командном зачете победила сборная Москвы. Второе место - у Узбекистана, третье - у первого состава Приморского края.

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