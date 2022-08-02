В Симферополе 3 августа отключат электричество на 15 улицах

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

3 августа часть Симферополя останется без света, потому что идет ремонт электросетей.

Перебои с электроснабжением возникнут с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243;

- бульвар Ленина, 5/7;

- переулок Заводской, 2а, 6-28, 9-29 ;

- улицы Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Бассейная, 2-28 , 1-37 ; Курганная, 2а-2б, 1-27 ; Аэрофлотская, 1, 1а, 16; Данилова, 43а; Парашютистов, 18/35; Селекционная, 37, 39.

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