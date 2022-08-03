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Общество2 августа 2022 23:07

Погода на 3 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди не спешат уходить

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море прогрелось до плюс 25 градусов.

Черное море прогрелось до плюс 25 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных и южных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- Из-за влияния высотного циклона сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, северо-западный ветер до 15 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+28°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…27°, западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+27 °, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +23 …+27°, южный ветер 2-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Черноморском +22…+24°, северо-западный ветер 1-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Джанкое +19…+29°, скорость западного ветра 4-6 м/с. Малооблачно.

В Армянске +20 …+26°, скорость западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+25°.

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