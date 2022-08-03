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Общество3 августа 2022 4:31

Крым возглавил топ-9 самых живописных мест для пеших прогулок

Полуостров радует красивыми видами и историческими достопримечательностями
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым - отличное место для несложных походов.

Крым - отличное место для несложных походов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым – это рай для любителей пеших прогулок, что в очередной раз подтвердили экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

В рейтинге самых живописных мест для хайкинга, то есть для пеших прогулок, который обнародовали эксперты, Крым получил «золото», «серебро» у Алтая, а «бронза» досталась лечебным терренкурам в Кисловодске.

Полуостров действительно хорош, можно пойти в поход по горам, а можно и просто побродить по многочисленным историческим достопримечательностям.

Топ-9 самых живописных маршрутов для хайкинга в России (в процентах):

- Крым, 32

- Алтай, 21

- Кисловодск, 11

- Кольский полуостров, 11

- Байкал, 11

- Адыгея, 6

- Южный Урал, 4

- Калининградская область, 3

- Иркутская область, 2

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