Крым возглавил топ-9 самых живописных мест для пеших прогулок

Крым - отличное место для несложных походов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым – это рай для любителей пеших прогулок, что в очередной раз подтвердили экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
В рейтинге самых живописных мест для хайкинга, то есть для пеших прогулок, который обнародовали эксперты, Крым получил «золото», «серебро» у Алтая, а «бронза» досталась лечебным терренкурам в Кисловодске.
Полуостров действительно хорош, можно пойти в поход по горам, а можно и просто побродить по многочисленным историческим достопримечательностям.
Топ-9 самых живописных маршрутов для хайкинга в России (в процентах):
- Крым, 32
- Алтай, 21
- Кисловодск, 11
- Кольский полуостров, 11
- Байкал, 11
- Адыгея, 6
- Южный Урал, 4
- Калининградская область, 3
- Иркутская область, 2
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