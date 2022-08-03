В Крыму пропали несовершеннолетний мальчик и молодой мужчина

Юрий Калантай и Иван Батькин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку сразу на двух человек:

- Помогите найти людей! Пропали Калантай Юрий 12 лет (2010 года рождения) и Батькин Иван Александрович 37 лет (1984 года рождения). С 30 июля 2022 года их местонахождение неизвестно.

Приметы несовершеннолетнего: 150 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Юрий Калантай был одет в коричневую полосатую футболку, голубые шорты, серые сандалии и черную кепку.

Приметы Ивана Батькина: 178 сантиметров рост, худощавое телосложение, светло -русые волосы, голубые глаза.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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