В Крыму изменили график движения электричек 4 и 5 августа 2022

Расписание движения пригородных поездов изменили на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники ведут ремонт путей, поэтому и вынуждены подкорректировать отдельные маршруты пригородных электричек.

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

- В связи с производством ремонтно-путевых работ 4 и 5 августа изменяется расписание следующих пригородных поездов, - сообщила пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Судя по размещенной в соцсети информации, временные «правки» внесены в графики движения электричек, которые ходят в направлении Джанкоя и Евпатории.

Гостям и жителям Крыма, которые пользуются услугами Южной пригородной пассажирской компании, перед поездкой желательно изучить расписание на официальном сайт ЮППК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50