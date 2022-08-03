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Общество3 августа 2022 5:15

В Крыму изменили график движения электричек 4 и 5 августа 2022

На полуострове проходят ремонтно-путевые работы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Расписание движения пригородных поездов изменили на время.

Расписание движения пригородных поездов изменили на время.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники ведут ремонт путей, поэтому и вынуждены подкорректировать отдельные маршруты пригородных электричек.

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

- В связи с производством ремонтно-путевых работ 4 и 5 августа изменяется расписание следующих пригородных поездов, - сообщила пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Судя по размещенной в соцсети информации, временные «правки» внесены в графики движения электричек, которые ходят в направлении Джанкоя и Евпатории.

Гостям и жителям Крыма, которые пользуются услугами Южной пригородной пассажирской компании, перед поездкой желательно изучить расписание на официальном сайт ЮППК.

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