В этом году на борьбу с амброзией под Симферополем выделено 4 млн рублей

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферопольского района

В этом году на борьбу с амброзией под Симферополем выделено около 4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Симферопольского района.

- В текущем году на борьбу с амброзией полыннолистной заложено в бюджетах сельских поселений Симферопольского района порядка 4 миллионов рублей. Администрациями сельских поселений, подведомственными службами проводятся субботники по очистке территории населенных пунктов от мусора, сорной растительности, в том числе карантинных сорняков, - говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему дню очищено порядка 70 га территории. Рабочие используют наиболее действенный механический способ очистки - скашивание, прополку путем вырывания и выкапывания растения с корнем.

Ранее КП-Крым писала, что карантинная зона амброзии в Крыму превышает показатели прошлого года в пять раз. Опасный сорняк стали замечать даже в парках и скверах после реконструкций. Дело в том, что семена этого растения могут храниться в почве до 50 лет в ожидании подходящих для роста условий. В процессе строительства рабочие переворачивают плодородный грунт, тем самым «оживляя» растение

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50