Задержан крымчанин, похитивший 112 тысяч рублей из банкомата в торговом центре

Фото: МВД по РК/скриншот из видео

40-летнему жителю Красногвардейского района грозить пять лет лишения свободы за кражу денег из банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Проходя мимо банкомата, расположенного в одном из торговых центров, увидел на экране незаконченную операцию. Подойдя к устройству, мужчина нажал отказ, после чего в окошке для выдачи купюр появилось 112 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

После задержания мужчина не стал отрицать вину и признался, что потратил похищенные средства на свои нужды. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, крымчанину грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее был задержан мужчина, похитивший из крымских мечетей пожертвования на 170 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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