В Крыму выявили 127 новых случаев COVID-19

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 127 новых случаев COVID-19, 185 636 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 408 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 70 человек, выздоровевших за весь период - 178 017, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19, 85 757 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находятся 72 пациента, из них 48 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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