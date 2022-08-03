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Происшествия3 августа 2022 8:53

В Севастополе пьяный дебошир угрожал расправой сотрудникам районного суда

Ранее парень неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В одном из районных судов Севастополя задержали 23-летнего парня, угрожавшего полицейским расправой. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

- По словам приставов, местный житель нецензурно выражался в адрес судьи и сотрудников, угрожая физической расправой. По предварительным данным, нарушитель порядка находился в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Как оказалось, молодой человек ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности и находился в розыске за воровство. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

Ранее полицейские задержали жителя Красногвардейского района, похитившего 112 тысяч рублей из банкомата в торговом центре крымской столицы. Ему грозит пять лет лишения свободы.

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