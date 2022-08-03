В Крыму продажи электрокаров с пробегом выросли на 127%

От скоростной розетки электромобиль зарядится в шесть раз быстрее, чем от домашней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму во втором квартале текущего года выросли продажи электромобилей с пробегом на 127,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод сделали аналитики платформы «Авито Авто».

По данным экспертов, средняя стоимость электоромобиля с пробегом на полуострове составила 1 млн 250 тысяч рублей. А самая популярная модель на рынке электрокаров - Nissan Leaf. Эту модель выбрали 42% покупателей. Средняя стоимость этой модели - 670 тысяч рублей.

Вторая по популярности Tesla Model 3 с долей в продажах 11,09%. По сравнению с первым кварталом этого года средняя цена этой модели снизилась всего на 2,2%. Такую машину можно купить за 4,2 миллиона рублей.

На третьем месте рейтинга оказалась машина Tesla Model S со средней ценой в 4 миллиона рублей.

В десятку популярных среди покупателей моделей электромобилей также вошли Mitsubishi i-MiEV, Porsche Taycan, BMW i3, Volkswagen Golf и Audi e-tron.

В целом же по России продажи электрокаров с пробегом во втором квартале текущего года выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

- Несмотря на то, что электромобили по-прежнему занимают сравнительно небольшую долю в общем объеме автомобилей с пробегом в стране, количество желающих приобрести такое транспортное средство продолжает расти. Это также говорит о развитии рынка электрокаров в России, - отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто».