В Крыму задержали лже-соцработников, «разводивших» пенсионеров на деньги

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму задержали приезжих, которые под видом соцработников отбирали у стариков последние деньги.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, молодые люди сообщили жертвам, что им полагается финансовая помощь от европейских стран в размере 600 евро, однако в наличии имеются лишь две купюры по 500, поэтому необходимо будет вернуть сдачу, но в рублевом эквиваленте.

- Пожилой мужчина, поверив злоумышленницам, в качестве сдачи отдал 43 тысячи рублей. А когда пришел в банк, то ему сообщили, что купюры являются сувенирными. Таким же способом обманули и 85-летнюю жительницу Евпатории, которая отдала лже-соцработницам последние 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Симферополе 24-летняя девушка прямо на улице предлагала пенсионерам продукты. Если мошеннице не удавалось получалось сдачу «евро-купюры» сразу, то она просила подготовить тару для продуктов. Пока старики собирали посуду и сумки, девушка сбегала с деньгами.

В МВД продолжают устанавливать круг лиц потерпевших. С любой информацией, которая поможет следствию, необходимо обращаться в отдел полиции, либо по телефону 102.

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