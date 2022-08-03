В Крыму квартиры подорожали на 3,2% за четыре месяца

Квартиры на первичном рынке подорожали сильнее, чем на "вторичке" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во втором квартале 2022 года существенно подорожали квартиры. Средняя цена квадратного метра новых квартир увеличилась на 3,2% за последние четыре месяца. Такие данные опубликовало управление федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю.

Так, стоимость квадратного метра жилья в Крыму в среднем увеличилась до 101,3 тыс. рублей на первичном рынке. На «вторичке» эта цена чуть больше - 106,6 тыс., однако, выросла стоимость за это время не настолько существенно - на 1,5%.

Аналогичное повышение цен зафиксировано и в Севастополе - жилье на вторичном рынке теперь можно приобрести в среднем за 111,9 тыс. рублей за квадрат. На первичном рынке такая цена выше - 132,6 тыс. рублей, но за квартал эта цена увеличилась лишь на 0,9%.

- Индексы цен на рынке жилья во втором квартале 2022 года на типовые квартиры подорожали на 2,4% за квадратный метр в Крыму на 2,5% в Севастополе, - говорится в сообщении Крымстата.

Квартиры улучшенного качества в Крыму и на первичном, и на вторичном рынках увеличились в стоимости на 6%, а в Севастополе остались на прежнем уровне.