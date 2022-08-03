В Симферополе 4 августа свет отключат на 9 улицах

Фото: архив КП

4 августа Симферополь частично останется без электроснабжения. Из-за ремонтных работ на несколько часов обесточат 9 улиц и один проспект. Света в столице Республики Крым не будет с 8.00 до 17.00.

Где отключат электричество в Симферополе:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243 ;

улицы Маршала Жукова, 5, 9, 11; Героев Сталинграда, 15; Целинная, 24-74 , 29-71 ;

Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 .

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