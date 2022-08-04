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Общество3 августа 2022 22:10

Погода на 4 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте малооблачно.

В Ялте малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 28...30°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +22…27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +24 …+26 °, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+27°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +19…+29°, скорость северо-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +22 …+28°, скорость юго-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+26°.

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