Погода на 4 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Ялте малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.
- Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 28...30°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло до 26…28°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +22…27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +24 …+26 °, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +22 …+27°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +24…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +19…+29°, скорость северо-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Армянске +22 …+28°, скорость юго-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море прогрелась до +22 …+26°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50