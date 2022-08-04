В Ялту пришло туманное утро

Восход солнца над ЮБК 4 августа 2022. Фото: Андрей Бачурин/VK

Южный берегу Крыма всегда в центре внимания: красавица Ялта и ее живописные окрестности вселяют радость и восторг в любое, даже самое черствое сердце.

Потрясывающие виды на город счастья открываются, если встречать утро на смотровой площадке канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри». В августе здесь можно полюбоваться Ялтой, Черным морем, Крымскими горами, которые природа заботливо принарядила в легкий туман-дымку.

Но нежнейший флер неспроста украсил крымское утро. Всезнающие синоптики обещают дождливый четверг.

- 4 июля в Ялте малооблачно, юго-западный ветер 2-4 м/с., небольшой дождь, гроза. Тепло до +26°, - сообщает gismeteo.

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